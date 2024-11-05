Камалія показала доньку на милицях і приголомшила, як вона зі зламною ногою їздить верхи на коні

Українська співачка Камалія похвалилася досягненням 11-річної доньки Мірабелли.

Так, дівчинка нещодавно зламала ногу, тож вимушена носити гіпс та користуватися милицями. Лікар суворо заборонив доньці співачки будь-які навантаження та дав рекомендації, аби Мірабелла відпочивала. Однак, дівчинка не змогла довго всидіти на місці.

"Моя маленька непосида Мірабелла проходить обстеження в дитячій лікарні. Лікар суворо наказав їй дотримуватися повного спокою щонайменше тиждень. Але чи можна втримати цю маленьку іскорку?" – поділилася співачка.

Камалія показала, як її донька зі зламаною ногою їздить верхи на коні

Зокрема, Мірабелла засумувала за конем, тож попросила маму відвезти її до конюшні. Там дівчинка вмовила рідну людину дозволити їй поїздити верхом. Камалія дала згоду. Під пильним наглядом інструкторки Мірабелла поїздила верхи на коні. До слова, гіпс не став дівчинці на заваді. Камалія зазначила, що неабияк пишається своєю донькою, яка виявилася сильною духом.

"Мірабелла так скучила за своїм улюбленим конем, що просто не змогла всидіти на місці. Вона вмовила мене відвезти її на конюшню, і я не змогла відмовити. Бачили б ви, як засвітилися її очі, коли вона обійняла свого вірного друга! Ось така вона у мене — сильна духом і з безмежною любов'ю до тварин. Материнське серце переповнюється гордістю і ніжністю", - зазначила артистка.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Мірабелла зламала ногу. Камалія розповідала, як це сталося і як її донька травмувалася.

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