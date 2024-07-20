Камалія показала рідкісне фото з 70-річним татом і публічно звернулася до нього: "Справжній патріот"

Українська співачка Камалія розповіла про свято в родині.

Днями тато артистки відсвяткував 70-річчя. Тож, виконавиця вперше за тривалий час показала його та розповіла шанувальникам про життєвий шлях іменинника. Як виявилося, батько Камалії народився в РФ, проте переїхав до України та був причетним до авіації, завдяки чому зірка часто подорожувала в дитинстві.

"Дорогий тато! Вітаю тебе з 70-річним ювілеєм! Сьогодні твій день, і я хочу нагадати, який ти крутий! Ти закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків, де викладав твій батько, став військовим льотчиком і з роками за вислугою років пішов у відставку, але залишився сильним духом. Ми з мамою дуже багато їздили разом з тобою по різних країнах, містах і гарнізонах, і ці спогади завжди будуть у нашій пам'яті. Хоча ти народився в Москві, ти справжній патріот України. Ти переїхав служити в Україну, і коли тобі пропонували переїхати служити далі в Москву, ти вибрав залишитися в Україні і першим очолив безпеку повітряного руху в Україні", - розповіла артистка.

Камалія з батьком / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Також Камалія зазначила, що її тато має неабияку силу духу та не емігрував під час війни з Чернігова. Ба більше, іменинник, за словами зірки, розірвав будь-які зв'язки з родичкою в Росії.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ти відмовився евакуюватися з Чернігова, показавши свою мужність і вірність Батьківщині. Твій патріотизм виявився навіть у особистих стосунках – ти перестав спілкуватися зі своєю сестрою, яка живе в Москві. Ти справжній молодець і приклад для всіх нас", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Олена Кравець відсвяткувала особливе свято своїх дітей-двійнят. Знаменитість показала кумедне фото Каті й Вані з нагоди їх 8-річчя.

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