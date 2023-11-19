Камалія показала рідкісне фото з доньками, яких її ексчоловік забрав до Лондона

Українська співачка Камалія розчулила шанувальників фотографією зі своїми доньками, 10-річними Арабеллою та Мірабеллою.

Як відомо, після розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, їхні діти залишилися жити з батьком у Лондоні. Іноді зіркова мама літає до доньок у Велику Британію, іноді вони – до мами в Україну.

Цього разу на тиждень Камалія приїхала до столиці Великої Британії, аби провести час зі своїми дітьми. Перед поїздкою назад до України вона зробила зворушливий кадр з дівчатками:

"Наш затишний вечір з моїми принцесами напередодні мого відʼїзду до України. Це був, як завжди, прекрасний тиждень у рідному колі. Знов буду дуже сумувати за вами!" – підписала світлину зіркова мама.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Зазначимо, що зараз доньки Камалії Арабелла та Мірабелла живуть разом з батьком у Великій Британії. У Лондоні дівчата навчаються в одній з престижних шкіл. За словами Камалії, вони з Захуром пішли на такий крок через війну в Україні. Також Камалія говорить, щойно в Україні стане більш спокійно, доньки повернуться додому, адже дуже сумують за батьківщиною.

Нагадаємо, раніше Камалія ділилася, у яких стосунках наразі перебуває з ексчоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. На початку квітня цього року артистка шокувала заявою, що після 20 років шлюбу вони з Захуром розлучаються. Та, за словами Камалії, їм з колишнім вдалося зберегти теплі дружні стосунки.

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