Камалія показала рідкісні кадри з доньками, яких привезла з Великої Британії до України

Артистка розповіла, як вони у Києві проводять час разом.

Українська співачка Камалія потішила шанувальників рідкісними кадрами зі своїми доньками, 10-річними Арабеллою та Мірабеллою.

Так, нещодавно знаменитість перебувала за кордоном у робочих справах. Втім, на зворотному шляху заїхала до донечок, які залишилися жити з батьком Мохаммадом Захуром у Лондоні. І наразі разом з дітьми зірка повернулася на батьківщину, щоб провести деякий час разом.

До слова, у Києві зіркова мама записала Арабеллу та Мірабеллу на заняття з тренером до гімнастичної зали. На кадрах видно, як діти Камалії розтягують м'язи різними вправами. Адже як відомо, дівчата є прихильницями гімнастики вже багато років і навіть здобували перемоги на конкурсах. До того ж Мірабелла мріє стати олімпійською чемпіонкою.

Камалія з доньками у Києві / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з доньками у Києві / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з доньками у Києві / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з доньками у Києві / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я знову у Києві. І Арабелла тут, і Мірабелла. Це щастя бути разом із найріднішими людьми – бажаю цього і всім вам!", - замилувала підписом у фотоблогу співачка.

Камалія з доньками у Києві / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з доньками у Києві / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Шанувальники під кадрами привітали родину в Україні та потішилися неабиякою фізичною підготовкою дівчат.

Бережіть себе. Дома завжди добре

Наснаги Вам і дівчаткам! Ви великі молодці!

Майбутня переможниця України, олімпійська чемпіонка

З поверненням!

Нагадаємо, нещодавно Камалія показалася на батьківщині свого ексчоловіка у Пакистані та розповіла чому там опинилася.

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