Камалія показала рідкісні кадри з доньками, яких забрала з Лондона від ексчоловіка

Українська співачка Камалія поділилася радісними новинами, що нарешті зустрілася з доньками від ексчоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

До слова, 10-річні Арабелла та Мірабелла нині мешкають з батьком у Лондоні, Велика Британія. Виконавиці вкрай рідко вдається бачитися з дітьми. Однак днями Камалія з України вирушила за кордон.

Співачка забрала доньок з Лондона та поїхала з ними відпочивати в гори. Камалія разом з Арабеллою та Мірабеллю насолоджується відпусткою в Альпах.

Камалія в Альпах замилувала кадрами з доньками від ексчоловіка

У своєму Instagram артистка вже опублікувала відео, де показала, як минає їхня відпустка. Співачка разом з дітьми катається на лижах, відвідує різдвяні ярмарки та насолоджується засніженими краєвидами.

"Нарешті ми в Альпах! Як чудово подорожувати з доньками...Скоро на лижі, а потім - на різдвяний базар з маковими кренделями, дитячим пуншем та українським "Щедриком", правда, англійською...А скільки тут іграшок та ялинкових прикрас: просто рай для моїх дівчаток!" – підписала кадри співачка.

Нагадаємо, нещодавно рідкісними фото з дітьми поділилася дружина українського футболіста Олександра Зінченка. Блогерка Влада Седан похизувалася, як помітно підросла їхня 4-місячна донечка.

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