Камалія показала свій маєток у Лондоні, в якому прихистила 16 українців: "Ми з дітьми та Захуром спимо в одній кімнаті"

Інтерв'ю розпочинається з того, що у Києві Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром жили казковим життям:

"Їхнє київське життя було повне Bently, приватних літаків і було схоже на реаліті-шоу в стилі Кардашян", - так почало свій матеріал про українську співачку Камалію та її чоловіка Мохаммада Захура популярне британське видання The Telegraf.

Їхнє життя було схоже на казку, але війна в Україні внесла корективи. Над їхнім будинком у Бучі літали ракети та найбільше постраждала конюшня. Кількох коней розстріляли російські окупанти, інші померли голодною смертю в окупації.

Зараз Камалія з чоловіком та дітьми мешкають у своєму маєтку в Лондоні. Журналіст The Telegraph був вражений масштабами розкоші.

"Скрізь стоять стільці, золоті стільці з леопардами. Великі круглі оксамитові стільці. Маленькі дивани, довгі дивани. Шезлонги. Наразі я також нарахував 56 подушок лише в цій кімнаті", - йдеться у статті.

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Лондонський будинок у Захура від 1996 року. І коштує він декілька мільйонів доларів. Але у статті переконує, розкіш для нього неважлива: "Оскільки вісім мільйонів людей покинули свої домівки, говорити про розкіш занадто. Для нас це вже не розкіш".

Подружжя розповіло, що зараз у їхньому маєтку в Лондоні перебуває 16 українських біженців:

"Друзі, родичі, а також пара українських жінок, яких ми спонсорували. У хаті вже немає місця. Ми віддали всі наші кімнати тому, хто прийде. Люди навіть сплять на диванах. Я, Камалія та діти разом спимо в одній кімнаті", - поділився Захур.

Камалія з чоловіком

Камалія ж зазначила, що зараз перейшла на українську мову, а Захур припинив торгівлю з росіянами. Подружжя активно допомагає Україні, а от літаки українській армії Захур не купував, як писали раніше у ЗМІ:

"Камалія просто дала інтерв'ю і сказала, що Пакистан надав Україні два літаки, повні гуманітарної допомоги. І якісь ЗМІ помилилися, і тоді мені телефонували мої банкіри і запитували, чи придбав я два військові літаки", - прокоментував Захур.

Мати та батько Камалії залишилися в Україні і не хочуть переїжджати, а сама Камалія картає себе, що виїхала і завершує інтерв'ю для The Telegraph такими словами:

"Я повинна бути в Україні. Я хочу поговорити з людьми. Я хочу… дихати повітрям. Тепер воно брудне. Але це моє повітря".

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