Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Камалія показала відомого білоруського актора, який активно допомагає Україні

Камалія показала відомого білоруського актора, який активно допомагає Україні

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1001
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Камалія показала відомого білоруського актора, який активно допомагає Україні

Камалія та Павло Вишняков / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Павло Вишняков заснував фонд, який займається допомогою для військових, медиків, вимушених переселенців і притулків для тварин.

Українська співачка Камалія розповіла, що днями побувала на благодійному заході, який організував Фонд відомо білоруського актора, учасника "Танців з зірками" Павла Вишнякова.

Павло Вишняков на
Павло Вишняков на "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/vyshniakov.cf

На сторінці в Instagram Камалія розмістила декілька знімків, зроблених на благодійному вечорі. На фото співачка у костюмі темно-зеленого кольору з орденом святої рівноапостольної княгині Ольги, яким її нещодавно нагородила Православна церква, стоїть поруч з Вишняковим у вишиванці:

"Павле, дорогий, ти білорус з українським серцем, дякую за все, що ти робиш для України. На благодійному заході, який організував Фонд Павла Вишнякова вдалося зібрати 190 тисяч грн на зимове спорядження для ВЧ А4049. Робота триває, Павло збирає на спорядження для розмінування для ДСНС. Ціль – 400 тисяч грн", - повідомила Камалія та залишила реквізити для допомоги.

  • Приватбанк: 5168752014186699
  • Монобанк: 5375411200308851
  • https://send.monobank.ua/jar/fDqVekfMN
  • PayPal: vyshniakov.cf@gmail.com
Камалія та Павло Вишняков / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія та Павло Вишняков / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення РФ до України Павло Вишняков залишився в Україні та організував активну волонтерську діяльність. Білоруський актор заснував благодійний фонд, де разом з однодумцями допомагає військовим, медикам, вимушеним переселенцям і притулкам для тварин.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1001
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація