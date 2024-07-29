Камалія показала, які нагороди її доньки отримали від Володимира Кличка: "Перші змагання"

Українська співачка Камалія поділилася досягненнями родини в кінному спорті.

Зокрема, у своєму Instagram зірка повідомила, що вперше після близько чотирьох років паузи повернулася до професійної верхової їзди. Ба більше, навіть взяла участь у перших змаганнях.

"Я мала честь брати участь у Всеукраїнських змаганнях з виїздки у Києві. Це були мої перші змагання після COVID-19 і початку війни. Мої результати були гарними, але не такими високими, як я сподівалася", - поділилася враженнями виконавиця.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Окрім того, Камалія розповіла, що її доньки Мірабелла та Арабелла повернулися до України й також долучилися до кінних змагань серед дітей аматорів, продемонструвавши чудові результати. І наприкінці їх разом з іншими переможцями нагородив боксер Володимир Кличко.

"Мої принцеси, які щойно приїхали з Лондона на літні канікули, взяли все у свої руки та показали чудові результати! Причому Арабелла два дні поспіль посідала перші місця та отримувала кубки, а Мірабелла здобула 3-тє місце у перший день і 2-ге місце у другий день. Я надзвичайно пишаюся, що мої дівчатка глибоко залучені до кінного спорту, і хто знає, можливо, одного дня вони привезуть золоту медаль зі світових змагань в Україну! Я дуже горда, що заслужені нагороди моїм донькам вручав Володимир Кличко - чемпіон світу з боксу!", - написала зіркова мама.

Камалія з родиною / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Цікаво, що у такий важливий день вся родина зібралася разом. Зокрема, на спільному фото з кубками і медалям позує мама Камалії та її колишній чоловік Мохаммад Захур.

Камалія з родиною / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Камалія показала 70-річного тата. Артистка привітала рідну людину зі святом і розповіла про його патріотизм.

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