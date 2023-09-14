Камалія показала, як разом із чоловіком у патріотичному стилі 10-річчя доньок святкувала

Українська співачка Камалія показала, як відсвяткувала 10-річчя своїх доньок – Арабелли та Мірабелли.

День народження двійнят знаменитість разом зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, організувала в патріотичному стилі. Зокрема, у своєму Instagram артистка опублікувала фото зі святкування.

На знімку сімейство позувало біля фотозони, яка була прикрашена синьо-жовтими кольорами. На стенді також англійською красувався напис - "З днем народження, Арабелла та Мірабелла".

Артистка на 10-річчя доньок одягнула синій костюм, а от Мохаммад Захур обрав блакитну сорочку та жовті штани. Тим часом дівчата позували в джинсах та майках. Як зазначила артистка, донечки – її найдорожчий скарб.

Камалія з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Мій найдорожчий скарб, мої донечки. Ви єдине справжнє в моєму житті! Люблю безмежно…", - зазначила артистка.

Загалом, день народження доньок Камалія святкувала у Києві. Як зізнавалась виконавиця, дівчатка самі хотіли зустріти 10-річчя саме в Україні.

Наразі Арабелла та Мірабелла вже повернулися до Великої Британії. Артистка раніше показувала, як зі сльозами віддавала доньок чоловікові. До слова, Мохаммад Захур з двійнятами живе у Великій Британії, а Камалія – в Україні.

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