Камалія показала, як святкувала 9-річчя двійнят: "Війна навчила нас жити інакше"

Співачка Камалія цьогоріч святкувала 9-річчя двійнят не з таким розмахом, як робила це раніше.

Українська виконавиця Камалія вчора, 6 вересня, святкувала день народження Арабелли та Мірабелли.

Та 9-річчя двійнят артистка разом зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром святкувала не так, як робила це раніше. Так, знаменитість відмовилася від гучних вечірок.

Натомість Камалія разом з близькими людьми зібралася у ресторані, де й привітала донечок зі святом.

Камалія з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Як зізналась артистка, війна змінила пріоритети у їхній родині. Вони зрозуміли, що щастя зовсім в іншому.

"З днем народження, наші донечки! Війна навчила нас жити інакше… Якщо раніше ми святкували сімейні свята з розмахом, великою кількістю гостей, дорогими подарунками, то зараз я зрозуміла, що щастя в іншому. Дякую Богу, що ми є одне в одного, живі й здорові", - поділилася артистка.

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