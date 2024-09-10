Камалія показала, як у Києві з ексчоловіком Мохаммадом Захуром відсвяткувала 11-річчя двійнят

Днями українська співачка Камалія та її колишній чоловік, бізнесмен Мохаммад Захур, відсвяткували день народження двійнят.

Своє 11-річчя Арабелла та Мірабелла зустріли в Києві. З нагоди свята Камалія влаштувала невеличку вечірку вдома. На день народження доньок артистка запросила найближчих та найрідніших родичів і друзів.

Доньки Камалії відсвяткували день народження / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Звісно, на подвір'ї була яскрава фотозона. Іменинниці та гості робили кадри на тлі рожевих, білих і золотих повітряних кульок, де англійською мовою красувався напис "З днем народження, Арабелло та Мірабелло". Вночі фотозона підсвічувалася.

Доньки Камалії відсвяткували день народження / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Також на дівчат чекав святковий двоярусний торт. Смаколик був прикрашений свічками, кубками чемпіонів, квітами та малюнками коней, яких неабияк полюбляють доньки Камалії.

Доньки Камалії відсвяткували день народження / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Більше подробиць про святкування дня народження Арабелли та Мірабелли виконавиця розкривати не стала. Співачка побажала, аби яскраві спогади залишилися в сімейному колі.

Нагадаємо, доньки Камалії святкували день народження 6 вересня. Того дня співачка ніжно вітала дівчат зі святом та показувала, як вони змінилися за 11 років.

Камалія показала, як дорослішали її 11-річні доньки

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