Камалія показала, як у Києві з ексчоловіком Мохаммадом Захуром відсвяткувала 11-річчя двійнят

Артистка влаштувала донькам вечірку.
Днями українська співачка Камалія та її колишній чоловік, бізнесмен Мохаммад Захур, відсвяткували день народження двійнят.
Своє 11-річчя Арабелла та Мірабелла зустріли в Києві. З нагоди свята Камалія влаштувала невеличку вечірку вдома. На день народження доньок артистка запросила найближчих та найрідніших родичів і друзів.
Звісно, на подвір'ї була яскрава фотозона. Іменинниці та гості робили кадри на тлі рожевих, білих і золотих повітряних кульок, де англійською мовою красувався напис "З днем народження, Арабелло та Мірабелло". Вночі фотозона підсвічувалася.
Також на дівчат чекав святковий двоярусний торт. Смаколик був прикрашений свічками, кубками чемпіонів, квітами та малюнками коней, яких неабияк полюбляють доньки Камалії.
Більше подробиць про святкування дня народження Арабелли та Мірабелли виконавиця розкривати не стала. Співачка побажала, аби яскраві спогади залишилися в сімейному колі.
Нагадаємо, доньки Камалії святкували день народження 6 вересня. Того дня співачка ніжно вітала дівчат зі святом та показувала, як вони змінилися за 11 років.
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