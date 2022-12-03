Камалія показала, як у синьо-жовтій сукні співала у Пакистані місцевою мовою

Українська співачка Камалія показала фрагмент свого виступу у місті Карачі, Пакистан.

На сторінці в Instagram артистка запостила відео, де постає на сцені, яку збудували на площі у місті. Камалія обрала для свого виступу сукню синьо-жовтого кольору, а також потішила містян виконанням композиції про Пакистан місцевою мовою.

"Мій виступ на фестивалі "Данина пакистанській музиці" на підтримку жителів Пакистану, які постраждали від повені", - підписала відео виконавиця.

Втім, думки щодо виступу артистки у шанувальників розділилися. Одні були захопленні співом Камалії наживо: "Респект та пошана прекрасній Камалії за талант, патріотизм, гідне представлення України в усьому світі", "молодець! Дуже гарно!", "наша зірка".

Однак інші юзери зазначили, що їм не сильно сподобався спів артистки: "Навіщо стільки dilay на голосі?", "мда, людина ви гарна, але співати не вмієте, іспанський сором", "як це розчути".

Як раніше розповідала Камалія, вона поїхала на батьківщину чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура аби дати декілька благодійних концертів у Карачі та Лахорі, аби зібрати кошти для постраждалих від повені мешканців країни. Свій порив артистка пояснила тим, що Пакистан не раз допомагав Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, тож тепер вона хоче відповісти на це взаємністю.

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