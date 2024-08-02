Камалія показала, як її ексчоловік 69-річчя відсвяткував і що йому подарувала: "Особливий день"

Українська співачка Камалія показала, як відсвяткувала день народження колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

У своєму фотоблогу артистка поділилася, що вони разом з ексчоловіком, їхніми доньками Арабеллою та Мірабеллою затишно провели вечір у ресторані. Також з ними була мама співачки. Всі разом вони зробили наприкінці вечора сюрприз для бізнесмена й винесли святковий торт зі свічками. Окрім того, Камалія з доньками подарувала ексобранцю картину з його зображенням і квіти.

Камалія з ексчоловіком і доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з ексчоловіком / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Вчора (1 серпня – прим. ред.) був особливий день – день народження Захура! Вся наша родина зібралася разом, щоб тепло і щиро привітати його. Жодних гучних святкувань не було, тільки найближчі люди, в дуже тихій і по-родинному затишній атмосфері. Це був чудовий вечір, наповнений спогадами, сміхом та теплими розмовами. В такі моменти розумієш, як важливо мати поруч тих, хто тебе підтримує і любить", - розповіла артистка.

Камалія з ексчоловіком і доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія шокувала, як земельна мафія поцупила у її ексчоловіка майно у центрі Києва. Команда Захура вже розкрила корупційну схему.

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