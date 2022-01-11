Камалія показала, як з родиною екстрено залишала готель у Фінляндії через балкон

Камалія показала, як з родиною екстрено залишала готель у Фінляндії через балкон

Відпочинок у артистки минув не без пригод.

Українська співачка Камалія розповіла про те, як завершився її казковий відпочинок з родиною у Фінляндії.

Родина чудово провела час, каталася на лижах, годувала оленів, ласувала місцевими смаколиками та насолоджувалася засніженими краєвидами. Однак коли настав час виїжджати з готелю, на родину чекав неприємний сюрприз. Двері їхнього готельного номеру заблокувалися.

Ніхто з персоналу на зв'язок не виходив, тож Камалія і члени її сім'ї наважилися на відчайдушний крок – залишити номер через балкон. На щастя, їхні апартаменти знаходилися на першому поверсі.

"Нас явно Лапландія не хотіла відпускати! Довелося залишати апартаменти через балкон, оскільки нікому не могли додзвонитися. Двері заблокували незрозуміло чому. Перша дня. Ми змушені передавати валізи через балкон. Добре, що ми на першому поверсі", - розповіла Камалія у відео, яким поділилася в Instagram.

Однак на цьому пригоди родини Камалії не завершилися. Після прильоту до України на них чекала ще одна неприємність – з 7 валіз цілими долетіли лише дві.

Артистка припустила, що біда з валізами могла статися або через лютий мороз (на вулиці тоді було -26), або ж через недбалість вантажників, які просто кидали ці валізи.

Читайте також: