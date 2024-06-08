Камалія показалася на кумедних фото з ексчоловіком і доньками в Лондоні: "Обожнюю такі моменти"

Артистка зустрілася з усією родиною за кордоном.
Українська співачка Камалія поділилася щасливими кадрами з відпустки з родиною.
Так, у фотоблогу виконавиця розповіла, що прилетіла до Лондону, де під час повномасштабного вторгнення її 10-річні донечки-близнята Арабелла та Мірабелла живуть з батьком Мохаммадом Захуром. Вся родина зустрілася разом, щоб провести перші літні дні у парку. Зірка поділилася, що дуже задоволена такими прогулянками, адже вони допомагають їй розслабитися. До того ж щасливе експодружжя з донечками зробило декілька кумедних кадрів в оточенні дерев.
"Велика прогулянка по лондонському парку! Чудовий день серед природи та свіжого повітря! Обожнюю такі моменти спокою та натхнення!", - написала Камалія.
Під дописом юзери залишили родині чимало чудових побажань і зробили компліменти:
- Дуже красива і надзвичайна сім'я! Хай буде так спокійно і в нашій Україні!
- Фантастична родина
- Щастя. Миру. Кохання! Перемоги у 2024 році!
- Гарні. Щасливі та успішні. Миру та перемоги нашій Україні
Нагадаємо, нещодавно Камалія разом з донечками відпочивала в Іспанії і ділилася, як оригінально вони гуляли на узбережжі Середземного моря.
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