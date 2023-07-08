Камалія показалася в обіймах ексчоловіка Мохаммада Захура і з доньками у Лондоні

Українська співачка Камалія продовжує інтригувати шанувальників, що насправді відбувається в її стосунках з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром.

На сторінці в Instagram артистка поділилася новим фото, на якому позує з ексчоловіком та їхніми доньками, 9-річними Арабеллою та Мірабеллою. На знімку Камалія та Захур обіймаються, а їхні доньки стоять попереду.

Як розповіла виконавиця, вона поїхала до Великої Британії, де живуть і навчаються її діти, аби побачитися з ними:

"А я поїхала обійняти, розцілували своїх дівчаток. Щаслива відчувати гордість за них на батьківському дні в школі! Дівчатка дуже сумують за Україною і мріють хоч ненадовго приїхати, а тато пообіцяв дуже скоро виконати їхню невеличку мрію", - підписала знімок співачка.

Камалія з Мохаммадом Захуром та дітьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, що про розлучення з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром Камалія повідомила 13 квітня 2023 року. Подружжя було разом 20 років. Що стало причиною, артистка не вказала. Втім раніше розповідала, що вперше в житті мала серйозний конфлікт з Захуром через його доньку від його попереднього шлюбу з росіянкою.

Втім, після розриву ексзакохані продовжили разом з'являтися на людях, а Захур навіть зізнавався Камалії в коханні.

Місяць тому в коментарі сайту ТСН.ua Камалія прокоментувала, що ж насправді відбувається у її стосунках з пакистанським мільярдером.

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