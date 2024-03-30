Камалія показалася в обіймах помітно підрослих доньок-красунь, яких забрала з Англії: "Моя гордість"

Артистка замилувала фото з 10-річними Мірабеллою та Арабеллою.
Українська співачка Камалія потішила шанувальників родинним контентом.
Так, у своєму фотоблогу артистка розповіла, що до України приїхали її доньки, 10-річні Арабелла та Мірабелла, які під час повномасштабного вторгнення проживають з батьком Мохаммадом Захуром у Лондоні. Зіркова мама показалася з дітьми у машині й замилувала ніжними обіймами. До того ж Камалія адресувала своїм донечкам безліч теплих слів й зізналася, що дуже їх любить і пишається.
"Моє серце наповнюється невимовною радістю та теплотою, адже мої улюблені янголятка, Мірабелла та Арабелла, приїхали до мене в Київ! Кожна мить, проведена з ними, – це безцінний скарб, який я зберігаю в найглибших глибинах свого серця. Мої донечки – моя гордість, моя радість, мій сенс життя. Люблю вас до нескінченності і ще трошки!", – зворушила зірка.
Своєю чергою у коментарях шанувальники співачки написали чимало компліментів і зазначили, що її доньки швидко подорослішали:
- Яке це щастя, коли діти поруч! Миру всім нам і безмежної любові
- Дівчатка змінюються на очах, дорослішають, а для мами вони завжди маленькі. Гарного і спокійного вам відпочинку
- Чарівні
Нагадаємо, нещодавно Камалія показалася у військовій формі зі зброєю у руках поруч із захисниками й розповіла про свою особливу місію.
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