Камалія показалася в обіймах помітно підрослих доньок-красунь, яких забрала з Англії: "Моя гордість"

Українська співачка Камалія потішила шанувальників родинним контентом.

Так, у своєму фотоблогу артистка розповіла, що до України приїхали її доньки, 10-річні Арабелла та Мірабелла, які під час повномасштабного вторгнення проживають з батьком Мохаммадом Захуром у Лондоні. Зіркова мама показалася з дітьми у машині й замилувала ніжними обіймами. До того ж Камалія адресувала своїм донечкам безліч теплих слів й зізналася, що дуже їх любить і пишається.

"Моє серце наповнюється невимовною радістю та теплотою, адже мої улюблені янголятка, Мірабелла та Арабелла, приїхали до мене в Київ! Кожна мить, проведена з ними, – це безцінний скарб, який я зберігаю в найглибших глибинах свого серця. Мої донечки – моя гордість, моя радість, мій сенс життя. Люблю вас до нескінченності і ще трошки!", – зворушила зірка.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Своєю чергою у коментарях шанувальники співачки написали чимало компліментів і зазначили, що її доньки швидко подорослішали:

Яке це щастя, коли діти поруч! Миру всім нам і безмежної любові

Дівчатка змінюються на очах, дорослішають, а для мами вони завжди маленькі. Гарного і спокійного вам відпочинку

Чарівні

Нагадаємо, нещодавно Камалія показалася у військовій формі зі зброєю у руках поруч із захисниками й розповіла про свою особливу місію.

Читайте також: