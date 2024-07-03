Камалія показалася з доньками в Лондоні та похизувалася їхніми шкільними досягненнями: "Пишаюся"

Українська співачка Камалія поділилася навчальними досягненнями її доньок у лондонській школі.

Так, зіркова мама з ексчоловіком Мохаммадом Захуром відвідали шкільний захід їхніх двох доньок-близнюків Мірабелли та Арабелли, які навчаються у Лондоні. Зокрема, співачка у фотоблогу похизувалася досягненнями Мірабелли, яка здобула одразу два дипломи за свої старання. Наприкінці весь клас влаштував батькам мініконцерт.

"Сьогодні для мене дуже особливий день, адже на святі батьків у школі моїй чудовій донечці Мірабеллі вручили одразу дві нагороди! Перша – за "Прогрес і старанність" серед учнів 5-го класу, а друга – за друге місце в "Sky: The Edit" – конкурсі цифрових новин, де школярі створюють 90-секундні новинні репортажі. Я неймовірно пишаюся досягненнями та наполегливістю своїх донечок, Мірабелли та Арабелли. Вони завжди докладають максимум зусиль у всьому, що роблять, і їхні успіхи – найкраща винагорода для мене як мами. Мірабелла та Арабелла, ви – наші зірочки, які світять яскраво і ведуть нас усіх вперед", - поділилася Камалія.

Камалія привітала доньок з особливими досягненнями у лондонській школі

Нагадаємо, нещодавно Камалія показувала, як з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром підтримувала доньок на важливих змаганнях у лондонській школі.

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