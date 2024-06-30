Камалія показалася з ексчоловіком на важливій події донечок у Лондоні: "Серце наповнюється щастям"

Українська співачка Камалія зустрілася з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром і донечками.

Так, у фотоблогу артистка поділилася кадрами з Лондона, де проживають її доньки Арабелла та Мірабелла разом з батьком. Зокрема, експодружжя прийшло підтримати дітей на змагання з легкої атлетики. Камалія зізналася, що її переповнюють емоції гордості. Також родина поласувала смачненьким на фудкортах.

"Я знову в Лондоні з моїми улюбленими донечками, Мірабеллою та Арабеллою! Як я вже писала раніше, у них зараз кінець навчального року, і в ці дні проходить щорічний всешкільний спортивний день – змагання з легкої атлетики. З такою материнською радістю та гордістю спостерігаю, як мої дівчатка активно беруть участь у цих змаганнях! Вони такі молодці! Кожного разу, коли бачу їхнє прагнення та зусилля, моє серце наповнюється щастям. Люблю вас, мої маленькі спортсменки!", – написала співачка.

Камалія з ексчоловіком завітали на змагання доньок у Лондон

Нагадаємо, нещодавно Камалія показала будинок Мохаммада Захура у Великій Британії, де він живе з доньками-близнюками. Родина доволі часто збирається за кордоном і разом проводить час.

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