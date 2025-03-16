Камалія порозважалася з доньками-двійнятами за кордоном і показала їхні небезпечні трюки

Українська співачка Камалія показала 11-річних доньок-двійнят на відпочинку.

Так, Арабелла та Мірабелла на канікулах зустрілися з мамою та полетіли до Австрії у гори. На родину чекали насичені дні зимових розваг і насолода мальовничими пейзажами. Зокрема, дівчата із зірковою мамою показалися у спорядженні та покаталися на лижах, продемонструвавши свою майстерність.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Також у фотоблогу Камалія поділилася, які трюки Арабелла та Мірабелла опанували під наглядом тренера. Тож дівчата навчилися підстрибувати на крутих схилах, долати перешкоди і вправно зупинятися на великій швидкості.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Як зізнається артистка, їй дуже сподобався час із доньками. І вже з перших митей вони поринули у захват від катання на лижах.

"Це були неймовірні канікули з моїми дівчатками, Арабеллою та Мірабеллою, в засніжених горах Австрії! Гори, лижі – це була любов з першого спуску!" – написала Камалія.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно шоумен Юрій Горбунов показав двох синів-красенів від Катерини Осадчої та як з ними вихідні проводив наодинці.

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