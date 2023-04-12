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Камалія посварилася з чоловіком через його доньку від ексдружини-росіянки

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Час на прочитання
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Камалія посварилася з чоловіком через його доньку від ексдружини-росіянки

Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка назвала цей період дуже непростим у стосунках з коханим.

Українська співачка Камалія вперше відверто розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром.

У програмі "ЖВЛ" артистка зізналася, що у їхньому шлюбі був непростий період і в цьому була винна донька Захура від першого шлюбу Тетяна.

Камалія неодноразово розповідала, що за декілька днів до повномасштабного вторгнення рф до України її чоловік з їхніми доньками виїхав до Великої Британії. Там родичів прийняла донька бізнесмена від попереднього шлюбу. У Лондоні донька Захура, яка, до речі, майже одного віку з Камалією, має свій будинок, де і прихистила рідних з України.

Донька Мохаммада Захура від першого шлюбу / ©
Донька Мохаммада Захура від першого шлюбу

Втім Камалія з жінкою не дуже ладнає, тому у Лондоні затрималася недовго: "Вона від самого початку мене недолюблювала, навіть не зустрічавшись зі мною наживо", - зізналася Камалія.

Та найбільші скандали виникали якраз-таки на тлі війни між Україною та Росією:

"В неї мама росіянка, хоча вона не підтримує війну, але їй дуже образливо, коли вона чула, як я лаяла всіх росіян. Її це зачіпало, звісно", - додала співачка.

Через сварки у вересні минулого року артистка остаточно зібрала свої речі та покинула будинок, де їй були не раді. Вона повернулася до рідних стін в Україні. Однак легше не стало. Співачку хвилювало те, що в тому конфлікті коханий став на бік доньки: "Так. Це дуже образливо", - зазначила Камалія.

Це перший такий серйозний конфлікт між подружжям, яке разом уже 20 років. Ця тема настільки болюча для співачки, що вона воліє її не коментувати. Втім, артистка поквапилася заспокоїти шанувальників, що у її шлюбі зараз все гаразд: "У нас все нормально. Просто був такий період, що нам було дуже важко", - пояснила виконавиця.

А зовсім нещодавно Камалія випустила кліп на патріотичний трек "Єдина Україна", в якому зняла своїх чоловіка і доньку. Разом з артисткою її родина у відео заспівала українською.

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Перегляди
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