Камалія потрапила до лікарні і показала, як їй робили екстрену операцію

Українська співачка Камалія налякала шанувальників відео з лікарні.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила відео, де зображена в операційній. Як розповіла співачка, їй знадобилося екстрене хірургічне втручання через те, що вона почала погано чути на ліве вухо. У фотоблогу Камалія показала, як відбувалася операція та подякувала лікарям Олександрівської лікарні, до якої вона потрапила з діагнозом “травматична перфорація барабанної перетинки”:

“Я дуже вдячна лікарям Олександрівської лікарні, які дуже багато зробили для мене. Ковід, проблеми з нирками… І завжди я знала, що справжні професіонали Олександрівської лікарні допоможуть! Як і цього разу доля привела мене до них із діагнозом "травматична перфорація барабанної перетинки". Операцію мирінгопластики чудово зробила завідувачка ЛОР-відділення. Дякую за ваші золоті руки та золоте серце – ви хірург від Бога! Сподіваюся, що знову чутиму на ліве вухо, як раніше. Дякую Богові і хірургу від Бога за чудово зроблену операцію!” - написала у фотоблогу Камалія.

Камалія показалася в лікарні і розповіла, що з нею сталося

Своєю чергою, шанувальники співачки побажали їй якнайшвидшого одужання:

Одужуйте, Камалія. Ви потрібні сім'ї та Україні

Одужуйте та відновлюєтеся швидко та якісно, без поганих наслідків. Надсилаю вам промені добра

Камаліє, одужуй скоріше та забути про хворобу! Сил тобі, божого благословення

Нагадаємо, раніше Камалія поділилася рідкісними фото з 10-річними доньками Арабеллою та Мірабеллою. Артистка не деякий час забрала дітей до України і показала, як вони займаються гімнастикою. Як відомо, діти Камалії мешкають з її ексчоловіком Мохаммадом Захуром у Лондоні.

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