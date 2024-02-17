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Камалія потрапила до лікарні і показала, як їй робили екстрену операцію

Камалія потрапила до лікарні і показала, як їй робили екстрену операцію

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка розповіла, що з нею сталося.

Українська співачка Камалія налякала шанувальників відео з лікарні.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила відео, де зображена в операційній. Як розповіла співачка, їй знадобилося екстрене хірургічне втручання через те, що вона почала погано чути на ліве вухо. У фотоблогу Камалія показала, як відбувалася операція та подякувала лікарям Олександрівської лікарні, до якої вона потрапила з діагнозом “травматична перфорація барабанної перетинки”:

“Я дуже вдячна лікарям Олександрівської лікарні, які дуже багато зробили для мене. Ковід, проблеми з нирками… І завжди я знала, що справжні професіонали Олександрівської лікарні допоможуть! Як і цього разу доля привела мене до них із діагнозом "травматична перфорація барабанної перетинки". Операцію мирінгопластики чудово зробила завідувачка ЛОР-відділення. Дякую за ваші золоті руки та золоте серце – ви хірург від Бога! Сподіваюся, що знову чутиму на ліве вухо, як раніше. Дякую Богові і хірургу від Бога за чудово зроблену операцію!” - написала у фотоблогу Камалія.

Камалія показалася в лікарні і розповіла, що з нею сталося

Камалія показалася в лікарні і розповіла, що з нею сталося

Своєю чергою, шанувальники співачки побажали їй якнайшвидшого одужання:

  • Одужуйте, Камалія. Ви потрібні сім'ї та Україні
  • Одужуйте та відновлюєтеся швидко та якісно, без поганих наслідків. Надсилаю вам промені добра
  • Камаліє, одужуй скоріше та забути про хворобу! Сил тобі, божого благословення

Нагадаємо, раніше Камалія поділилася рідкісними фото з 10-річними доньками Арабеллою та Мірабеллою. Артистка не деякий час забрала дітей до України і показала, як вони займаються гімнастикою. Як відомо, діти Камалії мешкають з її ексчоловіком Мохаммадом Захуром у Лондоні.

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