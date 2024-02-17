Камалія потрапила до лікарні і показала, як їй робили екстрену операцію

Артистка розповіла, що з нею сталося.
Українська співачка Камалія налякала шанувальників відео з лікарні.
На сторінці в Instagram виконавиця розмістила відео, де зображена в операційній. Як розповіла співачка, їй знадобилося екстрене хірургічне втручання через те, що вона почала погано чути на ліве вухо. У фотоблогу Камалія показала, як відбувалася операція та подякувала лікарям Олександрівської лікарні, до якої вона потрапила з діагнозом “травматична перфорація барабанної перетинки”:
“Я дуже вдячна лікарям Олександрівської лікарні, які дуже багато зробили для мене. Ковід, проблеми з нирками… І завжди я знала, що справжні професіонали Олександрівської лікарні допоможуть! Як і цього разу доля привела мене до них із діагнозом "травматична перфорація барабанної перетинки". Операцію мирінгопластики чудово зробила завідувачка ЛОР-відділення. Дякую за ваші золоті руки та золоте серце – ви хірург від Бога! Сподіваюся, що знову чутиму на ліве вухо, як раніше. Дякую Богові і хірургу від Бога за чудово зроблену операцію!” - написала у фотоблогу Камалія.
Своєю чергою, шанувальники співачки побажали їй якнайшвидшого одужання:
- Одужуйте, Камалія. Ви потрібні сім'ї та Україні
- Одужуйте та відновлюєтеся швидко та якісно, без поганих наслідків. Надсилаю вам промені добра
- Камаліє, одужуй скоріше та забути про хворобу! Сил тобі, божого благословення
Нагадаємо, раніше Камалія поділилася рідкісними фото з 10-річними доньками Арабеллою та Мірабеллою. Артистка не деякий час забрала дітей до України і показала, як вони займаються гімнастикою. Як відомо, діти Камалії мешкають з її ексчоловіком Мохаммадом Захуром у Лондоні.
Читайте також: