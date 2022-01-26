Камалія потрапила до лікарні з двостороннім запаленням легень і гайморитом

Артистка розповіла про ускладнення, викликані флуроною.

Українська співачка Камалія поділилася з шанувальниками новими подробицями перебігу своєї хвороби.

Артистка розмістила відео, яке зняла у лікарні. На ньому Камалія лежить на лікарняній кушетці під крапельницею. Співачка розповіла, що стан її здоров'я не надто добрий. І що флурона, яку у неї діагностували днями, дала ускладнення:

"Коротше, у мене цілий букет ускладнень. Двостороннє запалення легень, чи ураження, як ще називають. Двосторонній гайморит. Але я у надійних руках! Будь ласка, не хвилюйтеся! Усім міцного здоров'я та імунітету!" – сказала Камалія.

Камалія хворіє вже два тижні, а не робила КТ до цього моменту, бо, за словами артистки, їй не можна було "опромінюватися".

А тим, хто критикує її за новорічний відпочинок у Буковелі, мовляв, не їздили б, то й не захворіли б, артистка відповіла:

"Я хворію ще з Фінляндії, бо всі пишуть, от це Буковель, не треба було їхати. Друзі, ну ми вже два роки у коронавірусі. Хто може витримати два роки в ув'язненні. У мене ростуть діти. Вони хочуть на канікулах відпочивати, отримувати емоції. Ми приїхали з Буковелю здоровими абсолютно", - зазначила Камалія.

Артистка припустила, що усю їхню родину могла заразити їхня співробітниця, яка вийшла на роботу хворою і не носила маску.

Загалом, знаменитість хворіє від 6 січня. За словами виконавиці, у неї все почалося з горла. Пізніше вона повідомила, що у неї діагностували флурону – одночасне зараження грипом і коронавірусом.

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