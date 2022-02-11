Камалія потрапила у скандал: артистку звинуватили у невиплаті гонорару за роботу

Про неприємний досвід роботи з артисткою розповіла стиліст Софія Невідома.

Українська співачка Камалія потрапила у скандал. Так, стилістка Софія Невідома звинуватила артистку у тому, що вона вже три місяці не виплачує їй гонорар за зроблену роботу.

Гнівною тирадою дівчина вибухнула на сторінці в Instagram. Софія розповіла, що було два кліпи, на яких вона працювала і за яких їй мали заплатити загалом 600 доларів –за два образи в одному кліпі, і в другому – за один.

"Починаючи від 10 грудня я відпрацювала зміну (12 годин), за яку мені віддали лише половину (яку мені ще довелося виборювати). Три місяці не виплачують розхідники за пошиття, переносять його і моєї швачки (яка пошила вже два костюми, не спавши ночами). Потім просто нас ігнорували і зараз мені просто кажуть, що моїх грошей немає і за пошиття і просто мій витрачений час мені не заплатять, тому що віддали не в термін. Пробачте, ця артистка просто хворіла щомісяця і від'їжджала відпочивати, тому в терміні винна я. А за свою роботу на кліпі я просто мабуть не повинна отримувати, тому що у них так заведено ставиться до людей", - написала Невідома у фотоблогу.

Також стилістка показала переписку з командою Камалії та з самою співачкою. Дівчина пожалілася, що дуже розраховувала на ці гроші. Вона не може заплатити за квартиру, яку знімає, та виплатити гроші швеї, яка для пошиття костюмів вкладала свої розхідники.

"У мене були залогові 1000 доларів, я приїхала з цими грошима, віддаю їх і мені говорять: "Соня, це твої сто доларів за роботу. Все інше тобі повинен віддати інший хлопець. А той хлопець взагалі не знав про це. Ніхто зі мною не зв'язувався. Коли я з ним зв'язалася, він сказав: "Мені дали лише 200". І зараз мене просто ігнорують і не відповідають", - розповіла Софія.

Вона додала, що зараз просто хоче розрахуватися зі своїми боргами і "забути як страшний сон, що вона працювала з такими людьми на таких проєктах".

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