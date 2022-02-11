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Камалія потрапила у скандал: артистку звинуватили у невиплаті гонорару за роботу

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Камалія потрапила у скандал: артистку звинуватили у невиплаті гонорару за роботу

instagram.com/kamaliyaofficial

Про неприємний досвід роботи з артисткою розповіла стиліст Софія Невідома.

Українська співачка Камалія потрапила у скандал. Так, стилістка Софія Невідома звинуватила артистку у тому, що вона вже три місяці не виплачує їй гонорар за зроблену роботу.

Гнівною тирадою дівчина вибухнула на сторінці в Instagram. Софія розповіла, що було два кліпи, на яких вона працювала і за яких їй мали заплатити загалом 600 доларів –за два образи в одному кліпі, і в другому – за один.

"Починаючи від 10 грудня я відпрацювала зміну (12 годин), за яку мені віддали лише половину (яку мені ще довелося виборювати). Три місяці не виплачують розхідники за пошиття, переносять його і моєї швачки (яка пошила вже два костюми, не спавши ночами). Потім просто нас ігнорували і зараз мені просто кажуть, що моїх грошей немає і за пошиття і просто мій витрачений час мені не заплатять, тому що віддали не в термін. Пробачте, ця артистка просто хворіла щомісяця і від'їжджала відпочивати, тому в терміні винна я. А за свою роботу на кліпі я просто мабуть не повинна отримувати, тому що у них так заведено ставиться до людей", - написала Невідома у фотоблогу.

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Також стилістка показала переписку з командою Камалії та з самою співачкою. Дівчина пожалілася, що дуже розраховувала на ці гроші. Вона не може заплатити за квартиру, яку знімає, та виплатити гроші швеї, яка для пошиття костюмів вкладала свої розхідники.

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"У мене були залогові 1000 доларів, я приїхала з цими грошима, віддаю їх і мені говорять: "Соня, це твої сто доларів за роботу. Все інше тобі повинен віддати інший хлопець. А той хлопець взагалі не знав про це. Ніхто зі мною не зв'язувався. Коли я з ним зв'язалася, він сказав: "Мені дали лише 200". І зараз мене просто ігнорують і не відповідають", - розповіла Софія.

Вона додала, що зараз просто хоче розрахуватися зі своїми боргами і "забути як страшний сон, що вона працювала з такими людьми на таких проєктах".

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