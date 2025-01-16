Камалія повідомила про горе в її родині: "Це невимовний біль і непоправна втрата"

Українська співачка Камалія повідомила, що в її родині сталося горе.

Сумною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Артистка повідомила, що пішла з життя близька і рідна їй людина. Помер дядько Камалії – Микола Прядко. Чоловікові було 65 років.

"Його життєвий шлях пролягав через службу в Німеччині, Середній Азії та викладацьку діяльність у військових академіях. Він дослужився до звання полковника та заслужив повагу колег і студентів", - висловилась артистка.

Камалія говорить, що її дядько за життя був неабияк добрим та щирим. Зокрема, він завжди показував гідний приклад, а під час повномасштабної війни допомагав ЗСУ. Камалія зазначила, що дядько залишив світлу пам'ять після себе і назавжди залишиться в її серці.

У родині Камалії сталося горе / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Він залишив світлу пам'ять і став прикладом того, якою має бути справжня людина. Вічна пам'ять тобі, найдорожчий дядечку. Ти завжди будеш із нами — у спогадах, піснях і добрих справах. Спочивай із миром", - вшанувала пам'ять дядька артистка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Польщі померла акторка Барбара Рильська. Артистки не стало у віці 88 років.

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