Камалія повідомила про горе в її родині: "До останнього вірили, що подолає хворобу"

Пішла з життя рідна та близька людина виконавиці.
Українська співачка Камалія повідомила, що в її родині сталося горе.
Сумними новинами знаменитість поділилася у своєму Instagram. 22 вересня з життя пішов рідний дядько виконавиці Володимир, який також був її хрещеним батьком. Камалія поділилася, що серце її близької людини не витримало через тяжку хворобу, з якою він боровся.
"Друзі, від щирого серця дякую всім, хто переживав і молився за мого дядю Володю. Ми до останнього вірили, що він подолає хворобу, але, на жаль, його серце не витримало...22 вересня пішов з життя мій рідний дядя і хрещений тато Володимир Прядко", - поділилася артистка.
Близьку людину Камалії 24 вересня провели в останню путь. Співачка поділилася, що дядько назавжди залишиться в її пам'ять та серці.
"Сьогодні (24 вересня – прим. ред.) ми провели його в останню путь. Нехай світла пам'ять про дядю Володю завжди буде з нами. Його доброта і любов назавжди в наших серцях. Спи спокійно, дорогий дядю Володю", - написала артистка.
Нагадаємо, раніше в родині голлівудської акторки Ніколь Кідман сталося горе. У знаменитості померла мама.
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