Камалія пояснила, чому 11-річні доньки від Мохаммада Захура живуть з батьком: "Це не моє рішення"

Українська співачка Камалія пояснила, чому її 11-річні доньки від ексчоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, живуть з батьком.

Артистка зізналась, що рішення ухвалювала не вона, а її колишній. Як пояснила виконавиця в інтерв'ю для Oboz.ua, Мохаммад Захур є мусульманином. За законами чоловіка, діти після розлучення батьків лишаються з батьком.

"Це не моє рішення, а колишнього чоловіка. І, на жаль, я на нього вплинути не могла. Чому? Бо він – мусульманин. І за його законами діти залишаються з чоловіком", - пояснила виконавиця.

Камалія з ексчоловіком і доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Двійнята наразі проживають в Лондоні. До України Мохаммад Захур разом із доньками не квапиться повертатися. Камалія говорить, що це пов'язано з повномасштабним російським вторгненням. Поки в Україні йде війна, Мохаммад Захур не хоче ризикувати безпекою дітей. Також мільярдер вважає, що наразі за кордоном краща освіта. На його думку, на навчання в Україні негативно впливають повітряні тривоги, які переривають освітній процес, та постійні загрози обстрілів.

"Захур сказав, що йде війна, і він не хоче ризикувати дітьми. І тому планує, що вони поки що будуть жити в Лондоні, вчитися там. Я була згодна з цим рішенням, бо, як будь-яка мама, розуміла всі ризики. А потім між нами з чоловіком сталося те, що сталося. Наразі мені здається, що вже можна було, напевно, їм повернутися додому. Але він боїться за дівчат, тому поки таке рішення не ухвалене. Окрім того, переживає за їхню освіту, там все ж таки краще, бо тут здебільшого через повітряні тривоги, самі розумієте, яке буде навчання", - додала артистка.

Камалія з ексчоловіком і доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Камалія розповіла, як колишній чоловік намагався її повернути після розлучення. Співачка також зізналась, через що на неї образився Мохаммад Захур.

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