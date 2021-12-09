Камалія представила новорічну пісню, у якій вперше заспівала з 7-річними доньками

Композиція отримала назву "Новий рік".

Прийдешні новорічні свята — час див і музичних прем'єр. Не залишилася осторонь них і співачка Камалія, яка представила широкому загалу трек із дуже простою назвою "Новий рік".

Над новинкою працювала вже традиційна для виконавиці творча команда – Андрій Ігнатченко та Анна Фещенко.

"Новий рік" – це пісня-настрій! У неї дуже проста філософія та музика, під яку хочеться танцювати. Кожен із нас заслуговує на те, аби на свята відпустити всі негаразди, негативні думки, токсичні стосунки на роботі та в особистому — і дозволити собі бути справжніми поряд із найріднішими!" – прокоментувала нову роботу артистка.

У записі пісні вперше професійно взяли участь доньки артистки — Арабелла та Мірабелла. Їхні голоси добре чутно в приспіві треку.

"Мої перші слухачі — це, безумовно, моя родина! Коли я ввімкнула цю пісню, доні під кінець уже підспівували! Так і виникла ідея заспівати на студії разом. Новий досвід їм сподобався: щоправда, вони чесно сказали, що було не так просто, як їм здавалося. Тож мамина робота стала викликати в них ще більшу повагу!" – розповіла Камалія.

До Нового року Камалія обіцяє порадувати прихильників і святковим відео на новий трек.

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