Камалія пригадала, як отримувала дзвінки від Путіна та співала перед ним у Кремлі

Тоді, за словами артистки, вона і уявити не могла, що РФ нападе на Україну.

Співачка Камалія пригадала своє знайомство з російським диктатором Путіним багато років тому.

Українська виконавиця зізналася, що вперше вони зустрілися в Києві, а після цього Камалія почала отримувати особисті запрошення від президента РФ виступити на політичних заходах. Своїми спогадами, які зараз здаються їй абсурдними, Камалія поділилася в Instagram.

"Я багато разів виступала перед Путіним. У житті багато сюрпризів! Ви не можете уявити це зараз. Я зустріла Путіна у Києві, а потім він почав кликати мене до Кремля співати з 2005 року. Він часто дзвонив мені, а потім раптом перестав дзвонити. Я не знаю чому. Після цього я побачила зміну президента, він став іншим", - розповіла співачка.

У той час, як каже Камалія, президент РФ здавався їй порядною людиною і вона навіть не могла уявити, що за декілька років він розпочне справжній геноцид українського народу.

"Всі артисти ми сиділи разом і їли разом після виступів або під час самітів СНД. Він виглядав добрим. У той час, якби хтось сказав мені, що Путін нападе на Україну, я не повірила б. Бо я знаю, що він любить Україну. Він щоразу казав, що Україна та Росія мають бути разом, але він хоче новий СРСР", - поділилася співачка.

Зазначимо, що зараз Камалія активно бере участь у благодійних заходах та співає для українських військових. Також співачка не так давно побувала на батьківщині свого чоловіка Мохаммада Захура у Пакистані, де допомагала зібрати кошти на потреби ЗСУ.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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