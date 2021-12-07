Камалія пригадала, як тікала вночі від коханого-бандита з Криму: "Ночувала у кущах"

Камалія пригадала, як тікала вночі від коханого-бандита з Криму: "Ночувала у кущах"

Мама артистки також розповіла про інші невдалі стосунки зіркової доньки.

Українська співачка Камалія до шлюбу з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, виявляється, мала три невдалі романи.

Так, майбутня зірка зустрічалася із хлопцем, з яким співала разом у гурті. Втім, мама артистки, її колишня продюсерка Інна Петрівна була проти цих стосунків. Про це вона розповіла у програмі "Викриття.Післямова".

"Я помітила давно, що він випивав, міг випити трилітрову банку самогону. Як ви вважаєте, чи підходить вашій єдиній доньці така людина в чоловіки? А у неї рожеві окуляри", – пригадала продюсерка.

Камалія з мамою / instagram.com/kamaliyaofficial

Інна Петрівна розуміла, що якщо поставить ультиматум Камалії, то нічого їй не вдасться. Більше того, за її словами, 18-річна співачка хотіла втекти і таємно повінчатися з обранцем. Тому жінка проявила мудрість і обережно "відкривала очі" своїй дитині.

"Отак потихеньку. Коли він був напідпитку, вона взяла його телефон, потім ми були у гостях, він бутерброд кинув і він прилип до стелі, а потім звалився на батарею, і каже мамі: "Чим ти мене годуєш?". Мама тягне дві роботи за нього… Я відкрила очі. Ходила в гості разом з нею", – поділилася Інна.

Камалія з мамою / instagram.com/kamaliyaofficial

Зі свого боку, Камалія розповіла про своє друге невдале кохання. Як пригадала співачка та її рідна людина, обранець-бандит хотів закрити знаменитість у Криму, погрожуючи, що нікуди її не випустить. Тоді мама і донька вигадали план втечі.

"Я тікала, ми все спланували. У мене тоді не було грошей, мені позичила кошти покоївка. Тікала вночі, ночувала у кущах, а вранці їхала потягом до Києва", – приголомшила артистка.

Коли вона прибула до столиці, Інна Петрівна під’їхала на автобусі та забрала доньку з речима.

Камалія з мамою / instagram.com/kamaliyaofficial

А от третіми невдалими стосунками став роман зі слідчим. Як пригадала мама зірки, тоді Камалія хотіла відмовитися від поїздки до Польщі на концертний тур та погрожувала накласти на себе руки.

"Я кохаю, я повішусь, я кинусь з балкона. Я нікуди не поїду", – я кажу, що нам треба будувати кар’єру, а вона: "Мамо, я сама зароблю гроші, буду його годувати і поїти". Вона так довго розмовляла телефоном і вмовляла його кудись піти. Як то так? Якщо чоловік закоханий, то він навкарачки приповзе. Я була переконана, що в нього хтось є. Не може бути, щоб чоловік так відносився до коханої", – розповіла жінка.

Зараз Камалія щаслива у шлюбі з Мохаммадом та виховує донечок-двійнят.

Камалія з чоловіком та дітьми / instagram.com/kamaliyaofficial

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