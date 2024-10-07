Камалія приголомшила кругленькою сумою, яку витрачає на навчання двох доньок у Лондоні

Артистка підрахувала, на що в основному йдуть кошти в родині.
Українська співачка Камалія висловилася про витрати на обох донечок у Великій Британії, де вони тимчасово проживають з татом, мільярдером Мохаммадом Захуром.
Виконавиця зізнається, що навчання за кордоном є дороговартісним. Тому вона з ексчоловіком щороку віддає близько 70 тис. дол, щоб Арабелла та Мірабелла здобули середню освіту. Окрім того, вони оплачують дівчатам базові потреби й возять у подорожі. Також значна сума йде на хобі доньок. Зокрема, підлітки займаються верховою їздою та відвідують заняття у школі творчості.
"Діти зараз в Лондоні. Скоро повернуться. На рік навчання 34 тис. дол. на одну дитину. А їх дві. А ще різні гуртки. Вони ходять у школу акторської майстерності, режисури й монтажу. На конях їздять. Дуже багато всього. І ці всі подорожі, і одягати, і годувати", - розповіла зірка в коментарі "Люкс ФМ".
Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія разом зі своїми колегами відреагувала на скандал довкола репера P. Diddy, якого підозрюють в скоєнні низки злочинів на своїх таємних так званих "білих вечірках".
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