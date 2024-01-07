Камалія приголомшила, як на Водохреще пірнала у крижану водойму у Києві

Українська співачка Камалія показала, як відсвяткувала Водохреще 6 січня за новим календарем.

Так, 46-річна зірка у купальнику занурилася у крижану воду й перехрестилася з нагоди свята. Вочевидь, співачка вже повернулася після свого затишного відпочинку в Альпах, де каталася на лижах разом з доньками.

"З Водохрещем!", - привітала шанувальників співачка.

Камалія на Водохреще пірнула в ополонку

Своєю чергою фани висловили своє захоплення знаменитістю і привітали теплими словами.

Молодчина, зі святом, наша дорогенька Камаліє

Супер, просто молодець, захоплююся вами. Христос хрещається! Зі святом вас

Міцного здоров'я, сильна духом супержінко

З Водохрещем! Бажаю Вашій сім'ї всіляких гараздів та многая літа! Обожнюю! Ви найкращі!

Зазначимо, нещодавно співачка Камалія провела відпустку в Альпах разом з найближчими. Так, виконавиця зустрілася з помітно підрослими доньками, 10-річними Арабеллою та Мірабеллою, та активно провела з ними час за зимовими розвагами. До того ж знаменитість оприлюднила фото з дівчатами в однакових вбраннях.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали хто ще з українських зірок пірнув в ополонку на Водохреще 2024.

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