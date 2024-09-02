Камалія приголомшила, який вигляд мав її ексчоловік Мохаммад Захур в молодості з довгим волоссям

Українська співачка Камалія приголомшила, який вигляд її колишній чоловік, пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур, мав у молодості, та поділилася важливим повідомленням від нього.

Артистка зазначила, що цьогоріч 1 вересня для її екса - особлива дата. Рівно 50 років тому Мохаммад Захур вперше приїхав до України, аби навчатися металургії. Тож, зірка поділилася архівними фото свого колишнього і показала, який він вигляд мав у 19 років з довгим волоссям. Також Камалія поділилася важливим повідомленням від колишнього.

Мохаммад Захур у молодості / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"1 вересня для мене - особливий день, адже рівно 50 років тому я вперше ступив на українську землю. 1974 року, будучи всього 19-річним студентом з Пакистану, я приїхав сюди за стипендією для вивчення металургії. Відтоді Україна стала невід'ємною частиною мого життя і моєї долі", - йдеться в повідомленні ексчоловіка співачки.

Загалом, за 50 років Мохаммад Захур встиг чимало чого зробити в Україні. Чоловік побудував власний бізнес, долучався до соціальних ініціатив, зокрема, створив благодійний фонд, що спеціалізується на допомозі дітям. Окрім того, колишній обранець Камалії брав участь в розвитку культури – заснував українську музичну премію YUNA.

Мохаммад Захур у молодості / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Україна подарувала мені не лише можливість реалізувати свої мрії, але й любов, віру та надію. За ці роки я став не просто стороннім спостерігачем, але справжнім другом України, завжди готовим підтримати її в найскладніші часи. Сьогодні я хочу висловити свою найглибшу вдячність Україні та її народу за все, що вона мені дала. Ця країна назавжди залишиться в моєму серці, і я буду продовжувати робити все можливе, щоб підтримати її в цей важкий час", - додав Мохаммад Захур.

Мохаммад Захур у молодості / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Камалія розкрила причину розлучення з чоловіком. Виявилося, що до цього причетна його донька від першої дружини-росіянки Тетяна.

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