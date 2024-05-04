Камалія приїхала до доньок за кордон і зворушила кадрами їхньої зустрічі

Артистка показалася з дітьми у Великій Британії.
Українська співачка Камалія, яка нещодавно виїхала з України, приїхала побачитися з донечками.
Так, у своєму фотоблогу виконавиця зізналася, що нарешті зустрілася з 10-річними Арабеллою та Мірабеллою у Лондоні, де вони навчаються і проживають зі своїм батьком Мохаммадом Захуром. Зокрема, Камалія встигла зазнімкувати перші миті їхньої зустрічі. У кадрі дві доньки біжать на зустріч мамі, щоб огорнути її теплими обіймами і усмішками.
"Після тривалих днів роботи нарешті зустрілася з моїми чудовими дівчатками Мірабеллою та Арабеллою тут, у Лондоні! Ваш сміх та радісні обійми – це все, що мені потрібно для щастя. Кожен момент з вами наповнений любов'ю та теплом, і я відчуваю себе найщасливішою мамою у світі. Обіцяю, що кожну хвилину нашого часу разом зроблю незабутньою. Люблю вас до нескінченності!", - замилувала співачка.
У коментарях підписники не змогли стримати своїх емоцій і розділили щасливу мить артистки:
- Наймиліше і найтепліше відео, яке я сьогодні побачила. Дякую. Радію разом з вами
- Неймовірні емоції,як я вас розумію
- Красуні. Бажаю вам гарно провести час разом
- Це так мило! Але сумно, що треба постійно розлучатися
Нагадаємо, нещодавно втретє вагітна Джамала розсекретила, де перебувають її двоє синів і хто про них піклується.
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