Камалія приїхала до доньок за кордон і зворушила кадрами їхньої зустрічі

Українська співачка Камалія, яка нещодавно виїхала з України, приїхала побачитися з донечками.

Так, у своєму фотоблогу виконавиця зізналася, що нарешті зустрілася з 10-річними Арабеллою та Мірабеллою у Лондоні, де вони навчаються і проживають зі своїм батьком Мохаммадом Захуром. Зокрема, Камалія встигла зазнімкувати перші миті їхньої зустрічі. У кадрі дві доньки біжать на зустріч мамі, щоб огорнути її теплими обіймами і усмішками.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Після тривалих днів роботи нарешті зустрілася з моїми чудовими дівчатками Мірабеллою та Арабеллою тут, у Лондоні! Ваш сміх та радісні обійми – це все, що мені потрібно для щастя. Кожен момент з вами наповнений любов'ю та теплом, і я відчуваю себе найщасливішою мамою у світі. Обіцяю, що кожну хвилину нашого часу разом зроблю незабутньою. Люблю вас до нескінченності!", - замилувала співачка.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

У коментарях підписники не змогли стримати своїх емоцій і розділили щасливу мить артистки:

Наймиліше і найтепліше відео, яке я сьогодні побачила. Дякую. Радію разом з вами

Неймовірні емоції,як я вас розумію

Красуні. Бажаю вам гарно провести час разом

Це так мило! Але сумно, що треба постійно розлучатися

Нагадаємо, нещодавно втретє вагітна Джамала розсекретила, де перебувають її двоє синів і хто про них піклується.

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