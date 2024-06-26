Камалія приїхала до ексчоловіка і показала його будинок в Лондоні, де він живе з їхніми доньками

Українська співачка Камалія приїхала до колишнього чоловіка Мохаммада Захура та показала його будинок в Лондоні, де він живе з їхніми доньками.

У своєму Instagram виконавиця поділилася, що вирішила зробити для 10-річних Арабелли і Мірабелли приємний сюрприз. Артистка потайки приїхала до Лондона. В аеропорту Камалію зустрів колишній чоловік. Мохаммад Захур відвіз ексдружину до свого будинку в Лондоні, інтер'єр якого виконавиця засвітила.

Арабелла та Мірабелла були приємно здивовані. Вони не очікували побачити маму, адже їх ніхто не попереджав про її приїзд. Тож дівчатка були неабияк раді та одразу пішли обійматися з рідною людиною.

Камалія приїхала до Лондона і показала, який сюрприз зробила для 10-річних доньок

"Переліт, трохи втоми, але так багато радості в серці! І ось я вже в Лондоні! Мить, коли я побачила своїх рідненьких Мірабеллу і Арабеллу, була безцінною. Їхня радість і обійми зробили цей момент ще більш особливим. Нічого не може зрівнятися з тим, щоб бути поруч зі своїми дівчатками, відчувати їхнє тепло і любов. З кожним разом розумію, як сильно вони виросли і як важливо для нас бути разом. Родина – це найцінніше, що у нас є", – поділилася співачка.

Нагадаємо, Камалія доволі багато часу проводить з доньками та колишнім чоловіком. Днями артистка ділилася кумедними фото, які вони встигли зробити всією родиною під час прогулянки вулицями Лондона.

Камалія показала, як за кордоном проводить час із 10-річними доньками

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