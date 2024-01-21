Камалія приїхала на батьківщину свого ексчоловіка й розповіла, чому там опинилася

Українська співачка Камалія показалася у Пакистані та розповіла про свою благодійну місію.

Так, артистка навідалася до однієї з пакистанських шкіл і провела урок з вокалу дітям з інвалідністю, які інтегруються у суспільство. За словами Камалії, вона навчила учнів деяким вокальним технікам у рамках їхньої програми і сподівається, що вони їм допомогли.

"Я сьогодні відвідала школу на півдні Пакистану. У цій унікальній школі разом зі звичайними дітьми навчаються діти з інвалідністю. За допомогою інклюзивного навчання діти інтегруються у суспільство. Школа має музичну програму. Я дала діткам декілька вправ, як володіти вокалом. Думаю, вони їх практикуватимуть і втілюватимуть у життя", - поділилася співачка у своєму фотоблогу.

Камалія у Пакистані / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Своєю чергою, школа, куди завітала українська артистка, вже подякувала їй за участь у благодійній ініціативі: "Дякуємо, що завітали до нашої школи та надали розголосу цьому, а також за ваші цінні поради для нашої музичної програми".

Нагадаємо, нещодавно Камалія приголомшила своєю появою у компанії ексчоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура і розповіла, що вони робили разом.

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