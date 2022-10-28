Камалія про реакцію 9-річних доньок на зруйновані будинки у Києві: "Я бачила в їхніх очах страх"

Українська співачка Камалія поділилася, як її діти переживають війну та розлуку з Україною.

Як відомо, 23 лютого чоловік артистки, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, за наполегливим проханням друзів з Великої Британії вивіз доньок до Лондона. Камалія залишилася у Києві, бо до останнього не вірила, що Росія нападе на Україну. Про це виконавиця розповіла у програмі "Слава+Таня".

"Мірабелла та Арабелла виїхали до Великої Британії разом із Захуром ще до 24 лютого. Проте дівчата усе знають про війну. Нещодавно мій чоловік зробив мені та нашій бабусі сюрприз - привіз дівчат на канікули до Києва. Ми пропонували їм відпочити в Дубаї, проте Мірабелла та Арабелла наполегливо хотіли повернутися додому. Звісно, дорогою вони побачили на власні очі зруйновані будинки, які постраждали від обстрілів, вперше почули в місті сирену", - поділилася зіркова мама.

Камалія виступила перед переселенцями з Маріуполя / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія зізналася, що дівчата дуже сильно хотіли повернутися додому - в Україні її доньки почуваються набагато краще. Вперше за довгих 9 місяців вони змогли обійняти своїх домашніх улюбленців. Лише вдома Мірабелла та Арабелла мають творчу наснагу - грають на фортепіано і малюють. За словами Камалії, якщо в Лондоні вона не може змусити дітей займатися творчістю, то в Україні вона, навпаки, не може їх відігнати від занять улюбленою справою.

Камалія поділилася, що, на щастя, її доньки не чули вибухів.

"Нам вдалось їх від цього відгородити. Вони, Слава Богу, не чули, тому що коли були зранку прильоти, так співпало, вони ще спали. Вони чули авіацію в небі, ми тренувалися, і якраз наша авіація пролітала. Вони чули сирену багато разів на телефоні, а вперше почули її в місті", - прокоментувала співачка.

Камалія з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Також артистка розповіла про реакцію 9-річних доньок на руйнування, які після себе залишили російські окупанти в нашій країні.

"Вони бачили, коли ми їхали Житомирською трасою, вони бачили в Києві декілька об'єктів. Вони звикли. Вони з першого дня знають, що бомблять Україну. Вони бачать всі ці новини. Я бачила в їхніх очах страх, здивування. Але так, щоб аж шок, я не побачила", - поділилася Камалія.

Камалія з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, раніше Камалія з чоловіком розповіли, яка різниця між росіянами у Великій Британії та Німеччині та як вони поводяться щодо українців.

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