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Камалія разом із доньками продемонструвала свої навички у стрільбі: "У орків тут немає шансів"

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Камалія разом із доньками продемонструвала свої навички у стрільбі: "У орків тут немає шансів"

Камалія

Співачка прийшла потренуватися у тирі разом із дочками.

Українська виконавиця Камалія показала, як добре вміє тримати у руках зброю. 

У своєму Instagram співачка запустила прямий ефір, під час якого разом із донечками вирушила до тиру, аби постріляти. Артистка вправно тримала у руках зброю та похизувалася перед шанувальниками тим, як добре вміє влучати у мішень. 

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Ось моя мішень. Уся дірява, тому у орків тут немає шансів!" - продемонструвала свій результат Камалія.

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Дівчатка також спробували свої сили у стрільбі та показали непоганий результат, поціливши у центр своїх мішеней.  

"Я сьогодні із дівчатками. Я їх привела сьогодні вчитися стріляти. У них сьогодні перші постріли із професійної зброї", - розповіла співачка.

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Камалія довела своїх шанувальників до сліз новим кліпом, у якому показала своїх вбитих російськими окупантами коней.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1387
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