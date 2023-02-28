Камалія різко відповіла хейтерам, які розкритикували її за відпочинок з родиною

Виконавиця порадила критикам звертати увагу на те, скільки всього вона робить для України.

Українська співачка Камалія різко відповіла хейтерам, які розкритикували її за відпочинок із сім'єю під час війни.

У своєму Instagram артистка зазначила, що залишила доньок з чоловіком у Лондоні, а сама ж весь час перебуває в Україні. Камалія розповіла, що для країни багато чого робить, утім у неї є ще материнські обов'язки, які вона має виконувати.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Окрім обов'язків перед країною у мене є зобов'язання перед моїми донечками, моїми принцесами. Я залишила їх із татом у Лондоні, а сама живу в Україні разом із моїм народом, ризикуючи собою так само, як і кожен українець, займаючись благодійністю, виїжджаючи за межі країни лише для того, щоб поширювати образ України, збирати пожертвування, просити про додаткову допомогу, і мої останні візити до Пакистану не були винятком", - написала співачка.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія наголосила, коли у неї з'явилася можливість побути із сім'єю, то вона скористалася нею. Артистку обурює, що для когось це стало приводом для критики.

"Тепер, якщо мої діти просять мене побути з ними хоча б під час шкільних канікул і трохи розважитись, чому це стає такою великою проблемою для деяких моїх співвітчизників?! Правда, не розумію…", - обурилася знаменитість.

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