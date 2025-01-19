Камалія різко висловилася у бік ведучого Соломки, який публічно принизив її: "Його женуть з каналів"

Українська співачка Камалія вперше дала розгорнутий коментар після інциденту, коли ведучий В'ячеслав Соломка назвав її "бездарною".

Як відомо, шоумен раніше ділився своєю думкою про український шоубіз і звинуватив колег у лицемірстві. Під час публічного зізнання як приклад він навів, коли українські знаменитості лестять Камалії з метою запрошення їх на музичну премію, яку вона організовує з ексчоловіком Мохаммадом Захуром.

Своєю чергою, Камалія в інтерв'ю "Коротко про" пояснила, що це висловлювання аж ніяк не вплинуло на неї. На думку артистки, цим скандалом Соломка намагався лише привернути до себе увагу, адже втрачає кар'єру. Ба більше, Камалія не стрималася й у відповідь назвала В'ячеслава "дурненьким" і "ображеним".

Камалія

"Якщо людина дурненька – що ображатися? Напевно, хтось його дуже сильно образив, що він так себе поводить. Є така фраза: хочеш, щоб про тебе дізналися – образь короля. У мене за всі роки роботи в шоубізі вже вибудувався захист до таких речей. Я не звертаю уваги. У нього такий типаж, що він міг би робити щось комічне, дуже цікаве, вести свої блоги і бути дуже популярним. Але в нього самого нічого не виходить, з усіх каналів його женуть… От і живе, як ображений хлопчик, і таким чином привертає до себе увагу", - пояснила співачка.

Нагадаємо, у родині Камалії сталося горе – артистка повідомила, що не стало її дядька.

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