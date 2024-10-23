Камалія розчулила відео, як після тривалої розлуки зустрічала вдома 11-річних доньок від ексчоловіка

Українська співачка Камалія поділилася радісною новиною, що нарешті після тривалої розлуки зустрілася з доньками від колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

Дівчатка приїхали з Лондона додому до Києва. Артистка у своєму Instagram показала зворушливе відео, як зустрічала 11-річних Арабеллу та Мірабеллу. Тільки-но авто з двійнятами приїхало до будинку, виконавиця одразу ж пішла їх обіймати. Камалія навіть не встигла переодягнутися та була в халатику та з рушником на голові. Також співачка не залишила доньок без подарунків. Вона вручила Арабеллі та Мірабеллі портфелі, які були заповнені різними іграшками.

"Нарешті настав цей довгоочікуваний момент! Мої найдорожчі дівчатка, Арабелла і Мірабелла, повернулися до мами! Моє серце переповнене радістю і любов'ю! Я так сильно за вами сумувала! Тепер ми знову разом, і кожна мить — безцінна! Мої маленькі принцеси, ви робите моє життя яскравішим! Дякую за ваші усмішки та обійми! Ми будемо насолоджуватися кожною секундою разом", - поділилася артистка.

11-річні доньки Камалії повернулися до Києва: співачка показала, як їх зустрічала вдома

До слова, доньок до Києва привіз бізнесмен Мохаммад Захур. Він теж залишився в будинку, в якому вони разом з Камалією та дівчатками жили до війни. Також на кадрах помітно маму артистки, яка зустрічала онучок.

Нагадаємо, Камалія та Мохаммад Захур оголосили про розлучення навесні минулого року. Відтоді в особистому житті співачки вже сталися зміни. Виконавиця нещодавно зізналась, що її серце невільне, а також розповіла про нового коханого.

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