Камалія розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу

Українська співачка Камалія приголомшила шанувальників звісткою.

На своїй сторінці у Facebook виконавиця залишила шокувальний пост про те, що вона розлучається зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром.

"Ми знаємо, що не на це чекав від нас український народ. Це не те майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємось вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами", - написала Камалія.

З учорашнього дня, після виходу мого інтерв'ю у програмі «ЖВЛ» на каналі 1+1, мій телефон розривається від дзвінків. Усі... Опубликовано Kamaliya Zahoor Четверг, 13 апреля 2023 г.

Артистка розповіла, що останній рік вони з Захуром ретельно працювали над стосунками та дійшли висновку, що вони більше не хочуть бути партнерами у шлюбі:

"Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і дійшли висновку, що хоча ми дуже кохаємо один одного, ми залишимося розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі, при цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабелли та Мірабели", - продовжила артистка.

Що стало причиною розлучення, Камалія не повідомила і попросила всіх поважати її особистий простір.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Нагадаємо, що днями у програмі ЖВЛ Камалія розповіла про перший за 20 років серйозний конфлікт з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Пара посварилася через доньку Захура від першого шлюбу з росіянкою. Через це артистка залишила Лондон, де мешкала зі своїми дітьми у будинку доньки Захура.

Камалія з чоловіком і доньками

Зазначимо, що Камалія та Мохаммад Захур були разом протягом 20 років. Пара одружилася 2003 року та має двох доньок – 9-річних близнят Арабеллу та Мірабеллу.

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