Камалія розповіла, чи побудувала житло для переселенців у Німеччині, на яке чоловік їй дав мільйон євро

Співачка Камалія розповіла, на якій стадії перебуває будівництво спеціального житла для українських переселенців у Німеччині, про яке вона оголосила у травні.

Як раніше розповідала артистка, на день народження, яке вона відсвяткувала 18 травня, чоловік їй дав понад мільйон євро на добру мету – збудувати помешкання, де житимуть переселенці з України.

Та у студії "Сніданку. Вихідний" Камалія поділилася, що все виявилося не так просто з цим житлом:

"З такою бюрократією, як в Європі, я ще не зіштовхувалася. В Україні це просто квіточки, ніж там. Там просто жах. Там не зробиш наступного кроку поки тобі там не затвердять, там не дадуть дозвіл робити наступний крок. Ми домовились, ми взяли в оренду будинки. Це колишні гуртожитки, там їх три в різних містах. Почали інвестувати, почали робити і почалось. Воно ще не завершилось. Війна вже скоро завершиться, а будівництво, все це перелаштування ще не завершилося. Але дякуючи тому, що я співпрацюю в Німеччині з багатьма мерами міст, то ми допомагали розселяти біженців. Зараз вже такої потреби немає. Всіх розселили", - розповіла Камалія.

Мери німецьких міст допомагали мені розселяти українських переселенців: співачка Камалія

Своєю чергою, чоловік артистки, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур розповів, як до українців ставляться у Лондоні. Як відомо, до столиці Великої Британії Захур виїхав разом з двома доньками за декілька днів до початку війни. Він казав, що на цьому наполягли друзі-англійці. Зараз діти Камалії навчаються у Лондоні.

"У Лондоні приймають з розпростертими обіймами. Там де наші діти навчаються, ми платимо по 9 тисяч фунтів за кожну. А для переселенців безкоштовно. Допомагають всією школою. Збирають одяг, форму", - сказав Захур.

Втім, Камалія зазначила, що є й зворотній бік медалі. Так, каже артистка, українцям вкрай важко за кордоном влаштуватися на роботу за спеціальністю:

"Ти повинен володіти мовою тої країни, в якій ти перебуваєш. Я зустріла в Бельгії жінку, яка в університеті Шевченка викладала англійську мову. Вона там покоївка в готелі, тому що, вона каже: "Я не знаю бельгійської мови, англійська тут не потрібна". Люди не можуть працювати за своєю спеціальністю. Навіть якщо ти професор, поки ти не вивчиш мову, поки не здаси іспити. Це все довго. В мене племінниця доктор наук, економіст. Дві вищих освіти. І зараз вона в Британії, вона не може влаштуватися на роботу там, вона пробувала. Вона хотіла записатися в банк, її записали аж через два місяці", - розповіла про реалії українців за кордоном співачка.

Нагадаємо, що не так давно до Камалії з Великої Британії приїхав чоловік з доньками. Дівчата дуже сумували за Україною і на канікули приїхали додому. Разом з родиною Камалія відвідала переселенців з Маріуполя, які зараз перебувають у Львові, і виступила перед ними.

Читайте також: