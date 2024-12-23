Камалія розповіла про спілкування з донькою ексчоловіка Мохаммада Захура, яка зруйнувала їхній шлюб

Виконавиця зізналась, чи змінилося їхнє ставлення одна до одної та чи припинили вони сваритися.

Українська співачка Камалія розповіла про спілкування з донькою свого колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, яка зруйнувала їхній шлюб.

Так, під час повномасштабної війни жінки були вимушені жити під одним дахом. Сварок було не уникнути. Доньку Мохаммада Захура ображало те, що Камалія говорила в бік росіян, адже її мама є росіянкою. Виконавиця теж не могла змовчати. Врешті, жінки неабияк сварилися. Коли артистка сподівалась, що чоловік заступиться за неї, то він лиш сказав, що скоріше розлучиться з нею, аніж кине Тетяну. Камалію це образило, і вона пішла від бізнесмена.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка в інтерв'ю для "Люкс ФМ" зізнається, що нині вже не свариться з Тетяною. Вони продовжують спілкуватися, ніби нічого й не сталося. Щоправда, кожна залишилася зі своєю думкою. Також ані Камалія, ані Тетяна не просили вибачення одна в одної.

"Ми спілкуємося, ніби нічого не сталося. Кожна залишилася при своїй думці. Ніхто ні в кого вибачення не просив, але ми не чіпаємо жодної теми. Але вже і сварок немає. Що було – те було", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Слава Соломка неочікувано заявив, що Камалія – "бездарна співачка". Виконавиця вже відреагувала на образливі слова шоумена.

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