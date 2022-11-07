Камалія розповіла про сварки з донькою чоловіка від першого шлюбу: "Намагаємося не перетинатися"

Українська співачка Камалія нині мешкає в Лондоні з дітьми свого чоловіка, пакистанського мільярдера та бізнесмена Мохаммада Захура, від першого шлюбу.

Якщо ж із сином Арманом артистка знайшла спільну мову, то з донькою Тетяною виникають суперечки. У програмі ЖВЛ Камалія зізналася, що сваряться вони через війну в Україні. Артистка постійно дивиться новини і висловлює свою думку стосовно росіян. Тетяну, мама якої живе в Москві, це обурює.

"Мені нелегко, скажімо так. З Арманом легко, а з донькою Захура - ні. Напевно, намагаємося не перетинатися. Я постійно дивлюся новини українські і дуже часто висловлююся стосовно росіян, і її це ображає, тому що її мама - росіянка, і в нас така є війна між нами", - розповіла виконавиця.

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Їхні конфлікти прокоментував і чоловік Камалії. Мохаммад Захур зазначив, що вони живуть в оселі доньки, тож Тетяну обурює, коли в її оселі критикують маму. Ба більше, колишня жінка бізнесмена не підтримує війну, яку розв'язала Росія.

"Ми перебуваємо в оселі доньки, і, звісно, їй теж образливо, тому що коли постійно лають... Її мама нічого поганого не робить, вона теж проти цієї війни. Камалія, звісно, в люті всіх мочить росіян, і їй це не подобається, звісно, на цьому ґрунті іноді бувають якісь суперечки", - прокоментував чоловік Камалії.

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