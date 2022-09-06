Камалія розповіла про сварку із родичкою з Росії: "Казала потерпіти, доки вони нацистів перестріляють"

Неприємна розмова з родичкою з Росії сталася у Камалії на початку повномасштабної війни в Україні. Тоді співачка намагалася достукатися до усіх своїх знайомих росіян, аби пояснити, що РФ почала бомбити мирні міста її країни.

"Перші мої дзвінки були в Росію, дзвінок моїм друзям, людям, з якими я працювала. І, звичайно, я подзвонила до моєї тітки, на що вона одразу мені сказала: "Це неправда, це все фейки! Ви самі себе бомбите". Я сказала, що вона ненормальна, бо навіщо нам бомбити свої ж міста, якщо ми тільки почали відбудовувати країну", - розповіла зірка в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Співачка поділилася, що намагалася достукатися до рідної сестри свого батька усіма можливими способами - скидала відео, пояснювала, звідки летять ракети, але все було марно.

Камалія / Фото: скриншот з відео

"Вона мені сказала: "Трохи потерпіть, ми будемо разом, зараз тільки у вас нацистів перестріляємо". З нею було просто неможливо розмовляти і всі родичі, які в Україні, з нею пересварилися. Їй телефонували 25 людей, родичів, з Чернігова, там, де були бойові дії. Їй надсилали відео, а вона казала, що це фейки і монтаж. Які фейки, коли це ми знімали?!" - розповіла Камалія.

Єдиний раз, коли родичка співачки повірила у те, що в Україні відбувається справжня війна, стався, коли Бучу звільнили від окупантів і тренерка Камалії з кінного спорту змогла приїхати туди. Тоді, за словами виконавиці, вона надіслала тітці відео зі своєї конюшні, в якій російські солдати розстріляли її коней.

"Вона, коли побачила це відео, сказала, що їй погано і поклала слухавку", - розповіла про реакцію тітки співачка.

Після цього Камалія обірвала зв'язки з родичкою з Росії. Співачка зізналася, що тітка надсилала їй листівку до Восьмого березня, однак виконавиця порадила їй краще спитати у її рідного брата, батька співачки, як він почуває себе в розбомбленому Чернігові.

Нагадаємо, нещодавно Камалія показала фото з донечками, які відсвяткували свій дев'ятий день народження.

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