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Камалія розповіла про свою хворобу, яка з'явилася під час війни: "За ніч можу набрати чотири кг"

Камалія розповіла про свою хворобу, яка з'явилася під час війни: "За ніч можу набрати чотири кг"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1239
Час на прочитання
1 хв
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Камалія розповіла про свою хворобу, яка з'явилася під час війни: "За ніч можу набрати чотири кг"

Камалія

Проблеми зі здоров'ям у артистки з'явилися на тлі стресу.

Українська співачка Камалія зізналася, що під час повномасштабної війни у неї сталися проблеми зі здоров'ям.

На тлі стресу у виконавиці розвинувся аутоімунний тиреоїдит. Про це артистка розповіла у програмі "ЖВЛ". За словами Камалії, навіть легке хвилювання може вплинути на її емоційний стан та навіть зовнішність:

"В мене аутоімунний тиреоїдит. Просто починаю набрякати. І я як та кулька, отак от, туди-сюди. З цим дуже важко боротися. Сьогодні я така, завтра можу прокинутися і плюс чотири. І на обличчі це відображається, і на всьому. Тому мені дуже важко", - пояснила Камалія.

Камалія про батька-тирана, кризу у стосунках та проблеми зі здоров'ям

Камалія про батька-тирана, кризу у стосунках та проблеми зі здоров'ям

Нагадаємо, раніше Камалія вперше розповіла про серйозну сварку з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. За словами співачки, причиною їхнього конфлікту стала донька Захура від першого шлюбу з росіянкою. Артистка поділилася, що донька чоловіка одразу її не полюбила, ще навіть коли жодного разу не бачила її наживо.

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Дата публікації
Перегляди
1239
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