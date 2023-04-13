Камалія розповіла про свою хворобу, яка з'явилася під час війни: "За ніч можу набрати чотири кг"

Українська співачка Камалія зізналася, що під час повномасштабної війни у неї сталися проблеми зі здоров'ям.

На тлі стресу у виконавиці розвинувся аутоімунний тиреоїдит. Про це артистка розповіла у програмі "ЖВЛ". За словами Камалії, навіть легке хвилювання може вплинути на її емоційний стан та навіть зовнішність:

"В мене аутоімунний тиреоїдит. Просто починаю набрякати. І я як та кулька, отак от, туди-сюди. З цим дуже важко боротися. Сьогодні я така, завтра можу прокинутися і плюс чотири. І на обличчі це відображається, і на всьому. Тому мені дуже важко", - пояснила Камалія.

Камалія про батька-тирана, кризу у стосунках та проблеми зі здоров'ям

Нагадаємо, раніше Камалія вперше розповіла про серйозну сварку з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. За словами співачки, причиною їхнього конфлікту стала донька Захура від першого шлюбу з росіянкою. Артистка поділилася, що донька чоловіка одразу її не полюбила, ще навіть коли жодного разу не бачила її наживо.

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