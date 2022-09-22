Камалія розповіла про знайомство з чоловіком-мільярдером: "Там були всі чоловіки і я одна"

Співачка Камалія пригадала своє знайомство з чоловіком, українсько-пакистанським мільярдером, бізнесменом Мохаммадом Захуром.

За словами Камалії, тоді вона переживала непростий період у житті, вона тільки-но розійшлася з бойфрендом і була у депресії. Друг артистки, який також був й другом Захура, аби трохи її відволікти, запросив її на захід, де був бізнесмен.

"Це була зустріч в неформальній обстановці. Мене запросив наш спільний друг. І я приїхала. Попросили мене заспівати. Усі були чоловіки на цій зустрічі, я одна жінка. Їх було багато і всі заможні, всі бізнесмени. Захур був найбільш яскравий. В мене було таке відчуття, коли я його побачила вперше, що він такий, світиться. Від нього якесь світло йде. Це було моє перше відчуття. Раніше я ніколи такого не відчувала. Так, я закохувалась. Але от так, що ти дивишся на людину і від неї йде світло", - розповіла Камалія в інтерв'ю для Rostyslove Production.

Камалія з чоловіком і доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Зустріч пари відбулася в одному з закладів Києва. Камалія як зараз пам'ятає, що це було 15 липня. 19-го липня Захур запросив артистку на ланч і відтоді розпочався їхній роман. Втім, тривав він не довго, оскільки вже за декілька місяців закохані відгуляли весілля.

Подружжя виховує двох дітей, близнючок Арабеллу та Мірабеллу, яким 9 років. Як розповіла зіркова мама, дітей вони ростять за європейськими традиціями, хоча пакистанські вони теж знають.

Камалія з чоловіком і доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Окрім того Камалія розповіла, про які професії мріють її доньки:

"Арабелла точно стане співачкою. Мірабелла ходила до школи олімпійського резерву, на гімнастику і вона була в найсильнішій групі. В неї були всі шанси потрапити на Олімпійські ігри. Але вона це все зараз втратила і дуже переживає. В Лондоні не так багато студій і я не можу в Лондоні знайти таку професійну школу, такого рівня. Вона й класно співає, але вона каже: я хочу здобути олімпійську медаль, а потім піти на пенсію і тоді стати співачкою. А у Арабелли дуже подібний тембр голосу на Sia", - розповіла Камалія.

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