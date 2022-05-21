Камалія розповіла, що Зеленський звертався до неї за допомогою і що знає про Кабаєву і Путіна

Українська співачка та волонтерка Камалія поділилася, як підчас війни допомагає українцям.

За словами артистки, вона, здебільшого допомагає масово. На жаль, кожному співачка допомогти не може, тому їй іноді доводилося відмовляти.

Як поділилася Камалія у програмі "Слава+", вона з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром допомагають військовим госпіталям, батальйонам, терообороні, міністерству, і "вже вони розподіляють це".

"Також за адресою. Наприклад, знаю, що дитяча лікарня, працюю з "Охматдитом", туди направляю. Так що персонально, допомагати кожному, звісно, я не зможу", - прокоментувала співачка.

Вона також поділилася, що як і в багатьох заможних людей, у її родини став бізнес і вони втратили за ці три місяці свої статки

"У нас як у всіх. Нічого не працює. Бізнес стоїть. Наш бізнес за місяць може ще якось почне працювати, але тільки на якихось там відсотках", - зробила прогноз Камалія.

Водночас виконавиця зазначила, що вони з чоловіком не бояться втратити все на волонтерстві. Камалія активно гастролює, спілкується з впливовими людьми, аби вони надали допомогу Україні:

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"Зараз я працюю, їжджу по всій Європі, щоб залучити якомога більше заможних людей, які можуть допомогти також, можуть підтримати Україну. Даю благодійні концерти", - розповіла Камалія.

Окрім того виконавиця зізналася, що вірить в історію між Володимиром Путіним та Аліною Кабаєвою:

"Я не можу сказати, що прям знаю-знаю 100%. Але в мене є деякі причини вірити в це", - коротко прокоментувала знаменитість.

Окрім того Камалія зізналася, що люди Володимира Зеленського на його прохання зверталися по допомогу до співачки та її чоловіка. Втім, вона не може сказати, про яку саме допомогу йдеться

"Я не знаю, чи можу це говорити. Він звертається, звісно. Телефонують його люди", - коротко відповіла Камалія.

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