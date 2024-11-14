Камалія розсекретила, де з доньками проведе новорічні свята, та похизувалася прикрашеним будинком

Наразі артистка перебуває в Лондоні, однак на свята вона там не залишиться.

Українська співачка Камалія розсекретила, де разом із доньками від ексчоловіка, бізнесмена Мохаммада Захура, проведе новорічні свята.

Так, артистка наразі перебуває в Лондоні. Зокрема, разом із доньками виконавиця прикрашала квартиру до новорічних свят. За словами співачки, 11-річні Арабелла та Мірабелла запропонували, а вона ж погодилася.

Зокрема, вони разом сервірували стіл. Його прикрасили ялівцем із шишками та сріблястими свічками. Окрім того, сімейство вже встигло поставити новорічну ялинку. Вона була прикрашена іграшками різного кольору, а на її верхівці красувалася чимала зірка.

Камалія показала, як із доньками прикрасила квартиру в Лондоні до новорічних свят

Щоправда, новорічні свята Камалія з доньками зустрічатиме не в Лондоні. Артистка поділилася, що вони разом повернуться до України, де й святкуватимуть Новий рік.

"Поки я перебуваю у Лондоні, мої донечки захотіли разом зі мною прикрасити квартиру до новорічних свят. Хоча святкувати будемо в Україні, в Києві", - запевнила артистка.

Нагадаємо, нещодавно донька Камалії зламала ногу. Однак це не стало Мірабеллі на заваді займатися улюбленим хобі. Камалія показала, як її донька з гіпсом на нозі їздила верхи на коні.

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